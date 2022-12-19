



ЕС обвиняет Meta в нарушении правил конкуренции

Европейский Союз в понедельник обвинил компанию Meta в нарушении антимонопольных правил конкуренции в онлайн-рекламе бизнеса, в рамках стремления ЕС, направленного на ограничение власти крупных технологических компаний.



В жалобе, поданной после расследования, начатого в прошлом году, исполнительная комиссия ЕС выступила против того, что технологическая компания связала свой бизнес онлайн-рекламы Facebook Marketplace с Facebook. Его также беспокоит, что Meta навязывает конкурентам несправедливые условия торговли “для собственной выгоды”.



Meta обжаловала обвинения.



“Заявления Европейской комиссии безосновательны”, – заявил Тим Лемб, руководитель отдела конкуренции Meta в регионе EMEA. “Мы будем продолжать сотрудничать с регуляторными органами, чтобы продемонстрировать, что наши инновационные продукты способствуют потребителям и конкуренции”.



Комиссия, ведущий антимонопольный орган блока из 27 стран, заявила, что, привязав Marketplace к своей социальной сети, пользователи Facebook автоматически получат доступ к Marketplace, “хотят они этого или нет”, что ограничивает возможность для конкурентов.



По мнению комиссии, Meta создает “неоправданные, непропорциональные” условия обслуживания, которые позволяют ей использовать полученные от конкурентов данные по рекламе в пользу Marketplace.





Комиссия заявила, что по предварительным выводам, Meta доминирует на рынке социальных сетей ЕС, а также в медийной онлайн-рекламе в социальных сетях на национальных рынках блока.



Компании, нарушающие антимонопольные правила ЕС, могут быть оштрафованы на сумму до 10% годового глобального дохода. Конечного срока расследования нет, и компании могут предоставить свои агрументы письменно или устно на слушаниях.



Meta угрожает удалить новостной контент из США, если будет принят новый закон.



Компанию Meta оштрафовали на 265 млн евро за утечку данных европейских политиков.