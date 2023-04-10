



ELISABETTA FRANCHI впервые выбрал международного амбассадора Джорджину Родригес

Для презентации своей весенне-летней коллекции 2023 итальянский бренд элитной моды ELISABETTA FRANCHI выбрал своего первого всемирно известного амбассадора - испанскую танцовщицу и модель Джорджину Родригес, олицетворяющую идею уверенной и самосознающей женственности.



В объективе фотографа из Болоньи Нимы Бенати Джорджина Родригес предстала, как идеальная главная героиня индивидуального и стильного повествования, открытая внешнему миру, эстетическому влиянию, различным культурам и новым веяниям, которые красной нитью проходят через коллекцию Весна-лето 2023.



«Джорджина всегда производила впечатление личности, созвучной моему миру и идеальной представительницей тех женщин, кто носит мои творения», — прокомментировала дизайнер Элизабетта Франки. «Самосознающая, сильная, но всегда чувственно утонченная, с оттенком международного шика – таковы ценности бренда в интерпретации Бенати, которой удалось прекрасно передать всю мощь индивидуальности Джорджины Родригес и ее выразительность».



О бренде ELISABETTA FRANCHI



Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.



Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.

Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.



Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.

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Телефон: 050 – 3147222