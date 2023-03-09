



Довідник еквівалентності ліків: навіщо потрібен і кому знадобиться

Увага! У жодному разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь рекомендацій лікаря та уважно читайте інструкції до будь-яких препаратів.



Ми живемо в такому світі, де часто доводиться самостійно розбиратися і детально вивчати питання перед тим, як вибрати товар або послугу. У тому числі коли нам потрібно знайти якийсь медичний препарат.



Звичайно, не йдеться про самостійне призначення собі якихось таблеток або мікстур, але не буде зайвим дізнатися, наскільки ефективний прописаний препарат, які у нього показання та протипоказання, чи є у нього більш доступний аналог. Впоратися з цим завданням допоможе довідник еквівалентності лікарських препаратів.



На даному сайті ви зможете скористатися онлайн-версією сервісу або замовити друкований довідник еквівалентності лікарських засобів: rx.ua (повна назва довідника – Rx index).



Кому буде корисний довідник



Насамперед, лікарям та фармацевтам. Справа в тому, що на українському ринку з'являється безліч препаратів та аналогів препаратів щороку, і за допомогою довідника можна стежити за ліками з доведеною ефективністю та їх аналогами, препаратами конкретних виробників, появою нових препаратів у різних категоріях (на вказаному ресурсі таких категорій 14) . Довідник дозволить бути в курсі представленого асортименту та нових препаратів у тій чи іншій медичній сфері.



По-друге, пацієнтам. Звичайно, потрібно завжди дотримуватися вказівок лікаря та не займатися самолікуванням, але за допомогою довідника можна отримати корисну інформацію. Наприклад, дізнатися, чи має препарат доведена ефективність, як він класифікується за міжнародними стандартами, які протипоказання у нього є, в яких формах і дозуваннях він випускається.



Важливо, що за допомогою довідника (онлайн чи друкованої версії) можна дізнатися про наявність на українському ринку аналогів препарату, що відрізняються формою випуску, виробником чи назвою, але, по суті, є еквівалентами. Це допоможе знайти препарати з ідентичними характеристиками та ефектом, але за меншою ціною (від інших виробників або за іншими торговими назвами).



Також ви можете підібрати еквіваленти потрібного препарату, які є у найближчій аптеці, адже нерідко буває, що потрібний препарат не завозять, а його аналоги є.



Зрештою, за допомогою довідника можна шукати зареєстровані препарати конкретних виробників, яким ви довіряєте.

