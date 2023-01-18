



Доктор Сегаль из "Шнайдер" получил благодарность от муниципалитета Петах-Тиквы

В связи с Днем израильского врача на прошлой неделе прошел праздничный вечер в честь врачей, работающих в Петах-Тикве в пяти медицинских центрах, расположенных в городе: медицинском центре «Белинсон», больнице «а-Шарон», больнице «Геа», медицинском центре «Бейт-Ривка» и медицинском педиатрическом центре «Шнайдер». Врачей, заслуживших награду, выбирали больницы и больничные кассы, а награду вручали представители больниц.



Врач-победитель от центра «Шнайдер» — доктор Михаэль Сегаль из хирургического отделения больницы. Сигаль вместе с другими членами команды медцентра «Шнайдер» летал в Украину, чтобы развернуть педиатрическое отделение в израильском полевом госпитале. Он помог многим детям, которые нуждались в лечении, и даже провел маленькому мальчику экстренную операцию. О поездке в Украину д-р Сигаль сказал, что «участвовать в этой экспедиции - большая честь и своего рода завершение круга… Я учился медицине в Украине, это большая честь помогать им. Цель моей работы — помогать людям, особенно в такой ситуации».





На вручении почетных знаков выступил заместитель мэра Рафи Дахан, поблагодарив врачей, работающих в городе, и добавив: «Врачи являются острием израильского общества, они несут ответственность за общественное здоровье и работают день и ночь на благо пациентов, посвящая им свой профессионализм и самоотверженность. Этот волнующий вечер - прекрасная возможность сказать им большое спасибо от имени жителей города».



Доктор Омер Нив, заместитель директора детского центра «Шнайдер», и доктор Дарган Карбарошиц вручили награду доктору Михаэлю Сигалю. Доктор Нив поздравил д-ра Сигаля с получением награды, сказав, что «когда ребенок приходит в больницу, его родители также приходят с ним, часто в состоянии стресса, неуверенности и большого волнения о своем ребенке. В такой момент встреча с медицинским персоналом в больнице очень значительна и иногда остается в их памяти на долгие годы. Доктор Михаэль Сигаль за пять лет своей деятельности в центре «Шнайдер» познакомился со многими сотнями детей и родителей, порой в самые трудные и сложные моменты их жизни. Его оптимизм, открытость, сострадание и чуткость, наряду с его бескомпромиссным профессионализмом, оставили след в памяти многих семей и вдохновили его коллег по профессии и молодых стажеров. Михаэль не боится профессиональных вызовов и, даже когда действует в критических ситуациях, он всегда остается чутким и внимательным к детям, которых лечит, и их родителям."





