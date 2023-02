День семьи – важный повод сказать "люблю"

Традиционно, день семьи — значимый праздничный день, ведь семья занимает важное место в жизни каждого. Как правило, семьи в Израиле большие, дружные и очень сплоченные. В этот день принято поздравлять близких, радовать малышей, дарить цветы и сладости. В детских садах и школах дети рисуют открытки, а взрослые все чаще заказывают семейные профессиональные фотосессии, чтобы сохранить на память важные моменты жизни.



Сеть Машбир пригласила на съемки молодую семью, где мама сама — семейный фотограф, которая ежедневно видит счастливых и красивых людей на своей работе. Вот что из этого вышло.



Давайте знакомиться!



Меня зовут Ольга Салимова. Я профессиональный фотограф, жена и мама. История нашей семьи началась очень давно. Практически в детстве. Мы познакомились с Данилом во 2 классе школы, так что у нас настоящая школьная любовь. Мы любим посмеяться вместе над тем, что все это выглядит достаточно скучно и прозаично. Единственная трагедия — это то, что он влюбился в меня в 6-м классе, а я ответила ему — никогда! Что из этого получилось — вы и сами видите.



Фото: на Оле — белая куртка Kenneth Cole New York, на Даниле — пиджак и водолазка Kenneth Cole New York. На детях — одежда Okaïdi и Obaïbi.



Нам 29, я старше Данила на 4 месяца, что тоже является предметом наших шуток. Мы приехали в Израиль из Екатеринбурга ровно 3 года назад. Данил работает геологом, я — фотографом и блогером. Нашим детям: Лёве — 6 лет, Лее в апреле исполнится 3.



Фото: на Лёве и Лее — детская одежда Okaïdi&Obaïbi



Для меня семья — это место, где всегда спокойно на душе и безопасно. Как я все успеваю? Распространённый ответ — никак. Я этого никогда не скрываю и выступаю за реальность на своей страничке в Инстаграм тоже, не только в жизни. Когда у меня очень много работы — страдает дом. Еду заказываем и покупаем, дома бывает такой бардак, что у меня начинает дергаться глаз. Все как у всех. Когда болеют дети, например, я не успеваю держать в фокусе все сферы по работе и, соответственно, что-то тоже выпадает. Но в целом у нас прекрасно развито разделение обязанностей и Данил всегда приходит на помощь, когда мне нужно на съёмки — его работа это часто позволяет.



Интересный факт. Ребята репатриировались в Израиль накануне пандемии. И, как говорит Оля: «Мы приехали в Израиль 3 года назад и буквально через пару недель после нашего приезда началась корона. Мы как раз переехали в нашу постоянную квартиру. Абсолютно не знали, куда идти и где покупать вещи для дома и для детей. Нас спас Машбир!»



У меня одно правило, наверное, как и у многих. Вещи должны быть красивые для меня. Я люблю спокойные, приглушённые оттенки в одежде, без пестрых рисунков и принтов. Пожалуй, такие я стараюсь выбирать для всей семьи, если говорить про каждодневные наряды.



Фото: на Оле – трикотажное платье и кожаный жакет. На Даниле – джинсы, футболка, вельветовая рубашка, сникерсы – все Kenneth Cole New York, на Леве и Лее - Okaïdi&Obaïbi.



В Машбир больше всего я люблю детский бренд Okaïdi&Obaïbi, собственно, после появления малышей детский шоппинг доставляет мне массу удовольствия и случается чаще всего. Для себя и мужа я выбрала Kenneth Cole New York, и конечно же косметику — парфюмерию. Захожу в свой любимый отдел всегда, когда есть скидки, например, в канун какого-то праздника. Очень люблю косметику GA-DE, как уходовую, так и декоративную.



Фото: на Оле – флисовая куртка Kenneth Cole New York, на Даниле – джинсы, рубашка, джемпер — Levi's.



Я часто совершаю покупки, как онлайн, так и оффлайн. Иногда мне нравится что-то примерить, а иногда мне нужно больше разнообразия. Люблю покупать подарки мужу и детям и никогда не сомневаюсь в качестве Машбир.



Фото: на Даниле — белая ветровка Beverly Hills, на Леве — одежда Okaidi.