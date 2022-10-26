



День правильного выбора: до 50% скидки на модные обувь и сумки на сайте WeShoes

Накануне Дня выборов cеть WeShoes объявляет о скидках до 50% на весь ассортимент сайта до 1 ноября включительно и приглашает за покупками в онлайн-магазин и в свои филиалы по всей стране.



Скидки распространяются и на новые коллекции легендарных брендов, которые уже поступили в продажу. А теперь подробнее о разнообразии скидок в сети.

На сайте в эти дни действует скидка 25% на все модели, кроме брендов Feet Fun, Hoka и Blundstone.

Две популярные модели культовых ботинок Blundstone продаются по специальной цене: модель Blundstone 577 стоит 379.90 шекелей вместо 609.90, а Blundstone 1611 можно купить за 199.90 шекелей вместо 449.90! На остальные модели Blundstone - скидка 15%, а на кроссовки Hoka - скидка 30% (кроме модели Bondi 8).



Более чем в 60 магазинах сети в эти дни вторая пара предлагается со скидкой 50%, а на Blundstone и Hoka скидка 30%.

WeShoes представляет более 20 знаменитых международных брендов обуви, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Fessura, Verbenas, Natural World, Hoka, Ilse Jacobsen, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. Цены на легендарные бренды вас приятно удивят!

Коллекция обуви в сети, как всегда, на пике актуальности. В ее основе по-осеннему насыщенные оттенки, текстуры, которые хочется разглядывать и трогать, главные сезонные тренды. А еще комфорт и отличное настроение. В магазинах сети уже появились самые актуальные модели сникеров, ботинок и ботильонов, туфель и кроссовок, обуви на каждый день и на выход.

А если вы задумались о новой сумке – вам точно нужно в WeShoes за самыми модными брендовыми сумками и рюкзаками.



О WeShoes



Бренд WeShoes появился в 2016 году, став новым именем известной сети Crocs&More. Crocs зашел в Израиль в 2008 году и до 2014-го продавался в монобрендовых магазинах. Затем на полках появилась целая компания известных обувных брендов, и название сменилось на Crocs&More. Вскоре ассортимент расширился еще больше, и магазины превратились в мультибрендовую сеть, предлагающую модную, высококачественную и удобную обувь и сумки для всей семьи. WeShoes имеет более 60 филиалов по всей стране. Также покупки можно совершать в интернет-магазине. И именно сейчас стоит это сделать.



Акция – в соответствии с уставом, скидки не дублируются, не распространяется на товары аутлет.