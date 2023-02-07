



Цвет настроения - красный: как подготовиться к дню Влюбленных

Когда душа требует настоящего праздника, то лучше брать инициативу в свои руки, поэтому в день Влюбленных сразу ставьте на красное – это беспроигрышный вариант. Насыщенный, будоражащий, горячий красный цвет – это страсть и романтика, дерзость и элегантность. Женщина в красном – это всегда красиво.



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