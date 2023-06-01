



Что такое RED COW ART? Новая выставка в Deli Vino

Первая пятница июня приходится на 2 июня, и это дата открытия новой Pop-Up выставки серии Art&Wine в знаменитом винном бутике и баре Deli Vino.



Стартовал этот проект в мае выставкой знаменитого фотографа Саши Мановцевой, на которую пришли сотни зрителей. 2 июня откроется новая временная экспозиция, посвященная творчеству художника Давиду Хананашвили.



Выставка называется RED COW ART в честь студии, которой долгие годы руководил Давид.



Дэвик – так звали художника все, кто его знал, – родился в 1966 году в Тбилиси, и после репатриации в 1990 году жил и творил в Тель-Авиве до самого своего раннего ухода в 2020 году. Давид закончил школу живописи и пластических искусств в Тбилиси и Тбилисскую государственную академию искусств. Работал в разных техниках и с разными материалами: живопись и рисунок, графика и каллиграфия на пергаменте. Занимался восстановлением древнееврейских шрифтов, преподавал.



Вот что говорил о себе сам художник: «Примерно с пяти-шести лет я был уверен, что стану художником. Не знаю почему. Родители к моим планам относились либерально, хотя от разных родственников я с детства слышал, что «евреи не рисуют». Впрочем, и сейчас многие так считают. Есть такое заблуждение. А я спрашивал у деда Михаила, который был для меня абсолютным авторитетом в вопросах религии. До глубокой старости он каждый день изучал Тору. Дед отвечал: если ты чувствуешь, что не можешь не рисовать, то надо рисовать. Он был единственным человеком, который принимал мое рисование даже не просто спокойно, а с радостью. Заявление о том, что еврейского искусства не существует, не только безответственое, но, я бы даже сказал, по-настоящему антисемитское. Еврейское искусство существует с древнейших времен! Непрерывно на всем протяжении истории. Так или иначе. В разные времена на разных территориях оно приобретало черты окружающих культур, меняло свои оттенки, но оставалось еврейским. Ничего подобного в мире нет. Начиная с Бецалеля и Ковчега Завета и кончая сегодняшним днем».



Давид художник многогранный, и вместе с его женой Юлией мы решили показать на выставке работы из нескольких его серий. Здесь и знаменитая красная корова, и портреты, и такие любимые Дэвиком «пьяницы» – красочные зарисовки из баров.



Принты именно этих работ можно будет купить на выставке 2-го июня с 10 до 17 в Deli Vino.



Выставка будет сопровождаться дегустацией грузинского вина!



Центр "Piano", ул. Натан Йонатан, 10, Ир-Ямим, Нетания.



*Содержит алкоголь. Излишнее употребление алкоголя может навредить вашему здоровью.



Умер в 2020 году



