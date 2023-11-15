



Что общего у мобильного оператора Украины и Белого Дома?

Бывший госсекретарь США вошел в совет директоров “Киевстар”. Майк Помпео стал бизнес-партнером Impact Investments, созданной в США стратегической и финансовой консалтинговой, инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах.

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"Я с гордостью присоединяюсь к VEON и "Киевстар" в их чрезвычайной службе народу Украины, предоставлении такой необходимой связи и цифровых услуг. Я также поздравляю материнскую компанию "Киевстар" VEON за ее лидерство в инвестировании в Украину, ее собственную долгосрочную преданность и инициативу Invest in Ukraine Now. Именно благодаря частному предпринимательству и инвестициям Украина обеспечит свое экономическое будущее и успех, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия", — сказал Майк Помпео.



