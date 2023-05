Будущее уже здесь: Smart House of Entertainment от Samsung

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты — 29 мая 2023 г.: Samsung Gulf Electronics представила в Дубае "Умный дом для развлечений" (Smart House of Entertainment) и серию телевизоров 2023 года, адаптированных и ориентированных на образ жизни и потребности потребителей.



На мероприятии компания Samsung представила инновацию, которая позволила ей занять лидирующие позиции в области домашних развлечений, а также эксклюзивное предложение с очень большими экранами, благодаря которым телевизор стал сердцем умного дома.



Ориентация на смарт-телевизоры премиум-класса позволяет Samsung сохранять свои позиции лидера в телевизионной индустрии на протяжении почти двух десятилетий. Данные анализа рынка, проведенного исследовательской компанией Omdia, показывают, что и в 2022 году компания Samsung превзошла конкурентов на мировом телевизионном рынке, и уже 17-й год подряд занимает первое место.



В экспозиции были представлены смарт-телевизоры Neo QLED 8K, OLED, The Freestyle, The Frame.



Поскольку сегодня телевизор есть почти в каждой комнате, интеллектуальная и мощная технология Samsung SMART THINGS позволяет использовать все возможности системы на каждом из телевизоров и каждому члену семьи настроить ее для себя.







Серия NEO QLED 2023



98-дюймовый экран Neo QLED сразу превращает комнату в домашний кинотеатр.



Телевизор с технологией Neo QLED 4K и технологией Quantum Mini LED обеспечивает миллиард цветов и впечатляющую контрастность, а площадь освещения в 1,5 раза больше благодаря технологии Samsung Quantum Matrix. Впечатление дополняется реалистичным звуком благодаря технологиям Dolby Atmos, Object Tracking Sound Pro и QSymphony 3.



Любители игр могут насладиться игрой на экране Neo QLED в "Игровой зоне" на базе Xbox. Телевизор с технологией Motion Xcelerator Turbo+ делает игры более реалистичными, чем когда-либо. Это видно по динамичным играм и фильмам с четкими визуальными деталями и высокой скоростью, с частотой обновления до 144 Гц в совместимом контенте, подключенном к ПК.







Чтобы геймеры могли получить максимальную отдачу от игр, телевизор Neo QLED 4K 2023 года включает игровую панель Samsung, которая предлагает полезную информацию, такую ​​​​как текущая частота обновления и время отклика. Геймеры также могут изменить соотношение сторон экрана, чтобы расширить поле зрения для ориентации в игре.



SAMSUNG OLED 2023 – 83-дюймовый экран



Эксклюзивная технология Quantum HDR OLED+ дополнена технологией Quantum Dot и обеспечивает контрастность, оттенки и цвета. Технология AI обновляет любой обычный контент до качества видео 4K и звука качества Dolby Atmos.







The Frame 75”



Телевизор сочетает в себе инновации и качество изображения серии Samsung QLED 4K с возможностью лично подобрать красивую рамку под дизайн комнаты. Когда The Frame TV не используется, он превращается в персональную художественную выставку, на которой представлены некоторые из самых популярных в мире работ, собранных Samsung в сотрудничестве с ведущими галереями и музеями.



Ориентация компании на большие экраны и постоянный поиск сотрудничества с другими компаниями позволяют Samsung лидировать на рынке партнерских отношений и предоставлять потребителям более богатый опыт и наиболее приятные и захватывающие варианты развлечений.



Передовые продукты Samsung, которые будут продаваться в Израиле официальным импортером Samline, продвигают рынок телевизоров премиум-класса и привлекают дополнительных партнеров по контенту со всего мира.



На мероприятии Samsung "Умный дом для развлечений" были представлены региональные партнеры и партнеры со всего мира, такие как Disney+, YouTube, Microsoft Xbox, и даже приложения от израильских партнеров по контенту, такие как 11 Free TV, 12 Plus. Это сотрудничество между Samsung и различными поставщиками контента позволяет использовать самые передовые визуальные детали, точную цветопередачу и высококачественный объемный звук новых экранов QLED и OLED 2023 года.



Отчет Omdia показывает, что в течение 2022 года Samsung доминировала в индустрии больших телевизоров с долей рынка 36,1% на рынке телевизоров с диагональю более 75 дюймов и 42,9% на рынке телевизоров с диагональю более 80 дюймов. На рынке премиальных телевизоров, цена которых превышает 2500 долларов, компания Samsung сохранила наибольшую долю рынка по выручке — 48,6% рынка.



