



BMW отзывает 1,5 млн автомобилей по всему миру

Издание Handelsblatt сообщило о том, что BMW объявила масштабный отзыв автомобилей. По всему миру будет отозвано приблизительно 1,5 млн единиц.



Проблемы у автомобилей BMW возникли с интегрированной тормозной системой (IBS). Кроме того, обозначились постоянные перебои с одним из поставщиков. В Китае появились сильные проблемы со сбытом. Гарантийные затраты на технические меры по отзыву, вероятно, в третьем квартале составят несколько сотен миллионов евро.



Фондовый рынок отреагировал четко: рано утром во вторник акции BMW упали более чем на 9% и повлекли за собой падение других автомобильных акций, таких как Mercedes-Benz и VolksWagen.



