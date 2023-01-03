



Apple выпустит AirPods Lite, чтобы конкурировать с дешевыми наушниками

По словам аналитика Haitong International Джеффа Пу, Apple готовит новые наушники AirPods Lite, которые будут дешевле других ее моделей.



Сегодня Apple продает четыре разных модели AirPods, начиная от второго поколения и заканчивая усовершенствованными AirPods Max. Они очень популярны среди пользователей, но совсем недешевые – далеко не каждый готов отдавать такую сумму за наушники. Поэтому компания будет исправлять ситуацию.



По словам Джеффа Пу, Apple ожидает падения спроса на AirPods в 2023 году, несмотря на общую успешность этого аксессуара. По его данным, поставки упадут с 73 миллионов единиц в 2022 году до 63 миллионов в 2023 году. Вероятно, поэтому производитель и разрабатывает новую доступную модель.



Ожидается, что AirPods Lite будут стоить менее 99 долларов.



В 2022 году Apple представила второе поколение AirPods Pro со значительными улучшениями, включая лучшее шумоподавление и новый зарядный кейс с чипом U1 для Precision Finding.



Apple ведет переговоры с поставщиками по переносу производства наушников AirPods и Beats в Индию