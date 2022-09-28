



Apple отказывается от увеличения производства iPhone после падения спроса

Apple Inc. отказывается от планов по увеличению производства своих новых iPhone в этом году после того, как ожидаемого всплеска спроса не произошло.



Производитель электроники из Купертино, штат Калифорния решил отказаться от планов по увеличению сборки семейства продуктов iPhone 14 на целых 6 миллионов единиц во второй половине этого года.



Информация просочилась из анонимных источников, официально изменения планов не публикуются.



По информации источников, спрос на более дорогие модели iPhone 14 Pro выше, чем на базовые версии6 в связи с чем Apple частично переведет производственные мощности с недорогих iPhone на модели премиум-класса.



Глобальный спрос на персональную электронику также был подавлен растущей инфляцией, опасениями рецессии и разрушениями из-за войны на Украине. Согласно данным Market Tracker IDC , рынок смартфонов сократится в этом году на 6,5% до 1,27 млрд единиц .