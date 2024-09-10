



Apple дополнительно заплатит €13 млрд налогов

По решению Европейского суда в ответ на требование Еврокомиссии компания

Apple будет должна уплатить перерасчет по налогам в сумме на €13 млрд.



Целых 10 лет шла битва юристов ЕС и компании-гиганта.



Об этом сообщает CNBC.



Расследование против Apple Еврокомиссия инициировала уже в далеком 2014 году. Тогда было решено взыскать с компании деньги в 2016 году.



В то время европейская штаб-квартира Apple находилась в Ирландии, где получала неоправданные налоговые льготы за период с 2003-го по 2014 год.



В 2020 году Apple при помощи ирландских властей Apple добилась отмены взыскания в Европейском суде общей юрисдикции, который постановил, что Еврокомиссия не смогла доказать факт несправедливого экономического преимущества. Однако сейчас суд высшей инстанции отменил предыдущее решение и поддержал первоначальный вывод Еврокомиссии.



