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Apple дополнительно заплатит €13 млрд налогов
10.09.2024 14:01 Катя Шульц

Apple дополнительно заплатит €13 млрд налогов

По решению Европейского суда в ответ на требование Еврокомиссии компания 
Apple будет должна уплатить перерасчет по налогам в сумме на €13 млрд.
 
Целых 10 лет шла битва юристов ЕС и компании-гиганта.

Об этом сообщает CNBC. 

Расследование против Apple Еврокомиссия инициировала уже в далеком 2014 году. Тогда было решено взыскать с компании деньги в 2016 году.

В то время европейская штаб-квартира Apple находилась в Ирландии, где получала неоправданные налоговые льготы за период с 2003-го по 2014 год.

В 2020 году Apple при помощи ирландских властей Apple добилась отмены взыскания в Европейском суде общей юрисдикции, который постановил, что Еврокомиссия не смогла доказать факт несправедливого экономического преимущества. Однако сейчас суд высшей инстанции отменил предыдущее решение и поддержал первоначальный вывод Еврокомиссии.

 

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