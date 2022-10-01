



Amazon переводит сотрудников колл-центра на удаленную работу

Amazon поощряет сотрудников службы поддержки клиентов в некоторых колл-центрах в США работать из дома, сигнализируя о том, что компания предпочитает удаленную работу в определенных ролях, что поможет сэкономить деньги на содержании офисов.



Этот сдвиг является частью плана по закрытию нескольких колл-центров по всей стране, в том числе одного, который открылся в 2005 году в Кенневике, штат Вашингтон, сказал один из людей, попросивший не называть его имени, потому что они не уполномочены говорить о планах компании.



Представитель Amazon отказался комментировать запланированное закрытие, но подтвердил переход на удаленную работу.



«Мы предлагаем дополнительным членам нашей команды обслуживания клиентов повышенную гибкость, связанную с удаленной работой. Мы работаем с сотрудниками, чтобы обеспечить их плавный переход, продолжая уделять приоритетное внимание лучшей в своем классе поддержке клиентов", — сказал в электронном письме представитель Amazon Брэд Глассер.



Предложение удаленной работы поможет Amazon нанимать сотрудников в отрасли с высокой текучестью кадров. Помимо обеспечения гибкости для сотрудников, Amazon не будет привязан к конкретным городам, из которых можно заполнять вакансии. Он также может сэкономить на содержании офисов, если переведет достаточное количество сотрудников на работу из дома и закроет существующие объекты.

