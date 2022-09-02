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Звезда "Шерлока" сыграет в фильме ужасов
02.09.2022 21:16 Ольга Белозерова

Звезда "Шерлока" сыграет в фильме ужасов

Актер Мартин Фримен сыграет в новом фильме ужасов, который получил название "Королева костей".

Как сообщает Yahoo, производство фильма идет в Канаде. Мартин Фримен сыграет овдовевшего скрипичного мастера, который живет в отдаленной орегонской усадьбе в 1931 году. Жизнь мужчины резко меняется, когда его дети находят в подвале книгу заклинаний, проливающую свет на смерть их мамы. 

Напомним, что Марти Фримен известен по роли в сериале "Шерлок" и фильмам "Хоббит". 

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