



Звезда "Шерлока" сыграет в фильме ужасов

Актер Мартин Фримен сыграет в новом фильме ужасов, который получил название "Королева костей".



Как сообщает Yahoo, производство фильма идет в Канаде. Мартин Фримен сыграет овдовевшего скрипичного мастера, который живет в отдаленной орегонской усадьбе в 1931 году. Жизнь мужчины резко меняется, когда его дети находят в подвале книгу заклинаний, проливающую свет на смерть их мамы.



Напомним, что Марти Фримен известен по роли в сериале "Шерлок" и фильмам "Хоббит".