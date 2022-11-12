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Жерар Депардье закрывает продюсерский центр в России
12.11.2022 17:53 Ольга Белозерова

Жерар Депардье закрывает продюсерский центр в России

Французский актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России. Причина такого решения - пауза в проектах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга актера Арно Фрилли.

"Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя", - заявил Фрилли.

При этом друг Депардье подчеркнул, что закрытие центра "ни в коем случае не связано" с ситуацией в Украине. 

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