



Жерар Депардье закрывает продюсерский центр в России

Французский актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России. Причина такого решения - пауза в проектах.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга актера Арно Фрилли.



"Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя", - заявил Фрилли.



При этом друг Депардье подчеркнул, что закрытие центра "ни в коем случае не связано" с ситуацией в Украине.