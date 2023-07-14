



Забастовка в Голливуде: всемирно известные актеры ушли с премьеры "Оппенгеймер"

Актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Деймон и Эмили Блант покинули лондонскую премьеру фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" после того, как стало известно о том, что Гильдия киноактеров США присоединилась к бастующим сценаристам в Голливуде.



Это первая совместная забастовка сотрудников киноиндустрии с 1960-х годов. Бастующие требуют повышения оплаты.



В рамках акции актеры не будут принимать участие в съемках или озвучивать кого-то, присутствовать на премьерах и участвовать в рекламных акциях фильмов и сериалов.



Из-за забастовки сценаристов уже перенесены релизы многих фильмов и сериалов, передает Голос Америки.



Глава корпорации Disney Боб Айгер заявил в интервью CNBC, что профсоюзы сценаристов и актеров "не реалистичны в своих ожиданиях".



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