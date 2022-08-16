



Юбилейная часть "Пилы" выйдет в 2023 году

Юбилейная часть хоррор-франшизы "Пила" выйдет на большие экраны 27 октября 2023 года.



Десятый фильм продолжит основную историю серии, но действующих лиц и сюжет пока держат в секрете.



“Мы прислушиваемся к просьбам фанатов и прилагаем все усилия, чтобы создать фильм, который понравится поклонникам “Пилы” и жанру ужасов в целом” – говорят продюсеры франшизы Марк Бург и Орен Коулз – "И для этого нам нужно передать бразды правления проектом Кевину Гройтерту, режиссеру “Пилы 6″, которая до сих пор является любимой главой серии”.

