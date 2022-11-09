



The Walt Disney Company закрывает российский офис своего киноподразделения

Глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин сообщил о том, что The Walt Disney Company (Disney) закрывает российский офис своего киноподразделения. Большинство сотрудников офиса в Москве, где базируется кинопрокатный отдел студии, уже уволены. Об этом пишут российские профильные издания.



В марте Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney: при переходе на ресурс происходит автоматическая переадресация на сайт disney.com. Также недоступны аккаунты студии в соцсетях.