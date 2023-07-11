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Асока
11.07.2023 20:26 Наталья Богинская

Вышел трейлер сериала “Асока”, снятого по “Звездным войнам” – видео

Сериал расскажет о бывшей ученице Энакина Скайуокера. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале франшизы Star Wars. 

Проект станет спин-оффом сериала “Мандалорец”, где впервые появляется Асока Тано, и сиквелом анимации “Звездные войны: Повстанцы”. Сюжет разворачивается после событий “Возвращения джедая” (1983) – финальной части оригинальной трилогии, заканчивающейся падением Империи. 

В трейлере Асока ,которую играет Розарио Доусон рассказывает, что начала слышать шепот после возвращения гранд-адмирала Трауна,  героя Ларса Миккельсена, желающего восстановить Империю. 
Экс-падаван Энакина начинает поиски угрозы Новой Республике, которую она предчувствует. В этом ей помогают героини Наташи Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстэд, а мешают персонажи в исполнении Иванны Сахно, Рэя Стивенсона.

Релиз первых двух эпизодов назначен на 23 августа на Disney+.

 

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