



Вышел трейлер сериала “Асока”, снятого по “Звездным войнам” – видео

Сериал расскажет о бывшей ученице Энакина Скайуокера. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале франшизы Star Wars.



Проект станет спин-оффом сериала “Мандалорец”, где впервые появляется Асока Тано, и сиквелом анимации “Звездные войны: Повстанцы”. Сюжет разворачивается после событий “Возвращения джедая” (1983) – финальной части оригинальной трилогии, заканчивающейся падением Империи.



В трейлере Асока ,которую играет Розарио Доусон рассказывает, что начала слышать шепот после возвращения гранд-адмирала Трауна, героя Ларса Миккельсена, желающего восстановить Империю.

Экс-падаван Энакина начинает поиски угрозы Новой Республике, которую она предчувствует. В этом ей помогают героини Наташи Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстэд, а мешают персонажи в исполнении Иванны Сахно, Рэя Стивенсона.



Релиз первых двух эпизодов назначен на 23 августа на Disney+.