



Вышел трейлер фильма Ридли Скотта "Наполеон" с Хоакином Фениксом – видео

Компания Apple TV выпустила первый трейлер фильма "Наполеон" культового режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в роли легендарного французского полководца Наполеона Бонапарта. Об этом пишет Variety.



Согласно официальному слогану фильма, "Наполеон" – это оригинальный и личный взгляд на происхождение Наполеона и его стремительное, безжалостное восхождение к императору через призму его увлекательных и часто нестабильных отношений с женой и единственной настоящей любовью, Жозефиной. В фильме запечатлены знаменитые битвы Наполеона, его неустанные амбиции и удивительный стратегический разум как величайшего полководца и военного провидца".

Трейлер показывает несколько увлекательных сцен на поле боя, рассказывающих о французском военачальнике и политическом лидере, который стал известен во время Французской революции и провел несколько успешных кампаний во время войн за независимость, в конечном итоге став императором Франции 1804 года.Проект также выпустил постер с маркетинговым слоганом: "Он явился из ничего. Он победил все".Помимо плодотворной работы с 47-летним Фениксом, режиссер воссоединился со сценаристом Дэвидом Скарпой, написавшим сценарий для фильма. Скотт также является продюсером вместе с Марком Гаффамом и Кевином Дж. Уолшем.Премьера фильма намечена на 22 ноября 2023 года.