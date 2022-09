Вышел официальный тизер экранизации The Last of Us

Телеканал HBO опубликовал официальный тизер сериала The Last of Us.



Видео сопровождено фразой: "Спасай того, кого можешь".



Сериал The Last of Us основан на одноименной компьютерной игре. Главную роль в фильме играет Педро Паскаль. Премьера сериала ожидается в 2023 году.