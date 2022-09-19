



Выбор израильской актрисы на роль в фильме Marvel вызвал шквал критики

Пропалестинские организации подвергли резкой критике недавнее заявление компании Marvel о том, что актриса Шира Хаас появится в следующей части фильма "Капитан Америка" в роли израильской супергероини Сабры.



Институт Ближнего Востока осудил этот шаг, заявив, что "прославляя израильских военных и полицию, Marvel поощряет насилие Израиля против палестинцев и позволяет продолжать угнетение миллионов палестинцев, живущих под авторитарным военным режимом Израиля".



Критики также утверждали, что многие арабские персонажи, с которыми Сабра взаимодействует в комиксе, изображены как женоненавистники и антисемиты и задавались вопросом, будут ли эти образы такими же в фильме. Marvel попыталась снять напряженность, заявив CNN, что "персонажи всегда переосмысливаются, чтобы соответствовать современному кинематографу и аудитории".