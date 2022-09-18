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Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
18.09.2022 17:30 Алина Груднева

Вуди Аллен объявил о завершении карьеры

Культовый режиссер Вуди Аллен объявил о завершении карьеры в кино.

 
Об этом сообщает La Vanguardia.
 
"Мой следующий фильм станет пятидесятым по счету. Думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться", - сказал Аллен.
 
Он не стал уточнять, о каком фильме идет речь. Известно лишь, что съемки стартуют в сентябре, а в актерском составе будут одни французы.
 
В фильмографии оскароносного Аллена такие картины, как "Полночь в Париже", "Энни Холл", "Интерьеры" и "Манхэттен", "Матч-пойнт" и другие.

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