



Вуди Аллен объявил о завершении карьеры

Культовый режиссер Вуди Аллен объявил о завершении карьеры в кино.

Об этом сообщает La Vanguardia.

"Мой следующий фильм станет пятидесятым по счету. Думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться", - сказал Аллен.

Он не стал уточнять, о каком фильме идет речь. Известно лишь, что съемки стартуют в сентябре, а в актерском составе будут одни французы.

В фильмографии оскароносного Аллена такие картины, как "Полночь в Париже", "Энни Холл", "Интерьеры" и "Манхэттен", "Матч-пойнт" и другие.