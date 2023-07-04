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Вьетнам запретил кинофильм "Барби" к показу из-за одной сцены | Фото: скриншот
04.07.2023 06:32 Дара Киевская

Вьетнам запретил кинофильм "Барби" к показу из-за одной сцены

Американский фильм "Барби", рассказывающий о жизни легендарной куклы, которая отправилась в путешествие в мир реальных людей, не будет показан во Вьетнаме.

Фильм "Барби" снят студией Warner Bros., в главных ролях с Марго Робби и Райаном Гослингом. 

Причиной для запрета стала лишь одна сцена. Официальные лица Вьетнама заявили об "оскорбительном изображении", которое появляется в ней. Речь идет о карте, на которой большая часть Южно-Китайского моря помечена как принадлежащая Китаю, передает Голос Америки.
 
Как известно, Китай, Вьетнам, Филиппины, Тайвань, Малайзия и Бруней имеют пересекающиеся между собой претензии на эту территорию. 
  
В 2016 году Международный уголовный суд в Гааге не признал китайские претензии на территорию.  
 
Стоит отметить, что это не первый раз, когда кинофильм или сериал запрещают к показу во Вьетнаме из-за неудовлетворяющего интересы государства изображения региона на карте.

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