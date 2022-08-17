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В Болливуде пересняли "Форрест Гамп"
17.08.2022 01:32 Александр Юзовский

В Болливуде пересняли "Форрест Гамп"

Культовый фильм с Томом Хэнксом "Форрест Гамп" пересняли в Болливуде.

Индийская адаптация также внесла собственные коррективы. Если в оригинале главный герой сидит на автобусной станции и рассказывает историю своей жизни, то в версии Болливуда он сидит на железнодорожной станции. Кроме того, герой Тома Хэнкса сравнивает жизнь с коробкой шоколадных конфет, а в адаптации сладости были заменены индийской уличной закуской панипуре.

Индийская версия фильма вышла 11 августа.

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