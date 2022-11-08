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Ужасающий успех шоу о Дамере: Netflix создаст сериал-антологию
08.11.2022 12:32 Ольга Белозерова

Ужасающий успех шоу о Дамере: Netflix создаст сериал-антологию

Компания Netflix решила превратить одно из своих самых успешных шоу этого года в сериал-антологию.

Речь идет о сериале "Монстр: История Джеффри Дамера", основанном на жизни одного из самых известных серийных убийц в США.

Как сообщает The National, созданные Райаном Мерфи и Яном Бреннаном еще два шоу о монстрах получили зеленый свет от Netflix и будут основаны на "историях других чудовищных личностей, которые повлияли на общество".

Глава глобального отдела Netflix отметил, что зрители не могут оторвать глаз от "Монстра", и в Netflix "очень рады" продолжать рассказывать истории в этой вселенной. 

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