



Ужасающий успех шоу о Дамере: Netflix создаст сериал-антологию

Компания Netflix решила превратить одно из своих самых успешных шоу этого года в сериал-антологию.



Речь идет о сериале "Монстр: История Джеффри Дамера", основанном на жизни одного из самых известных серийных убийц в США.



Как сообщает The National, созданные Райаном Мерфи и Яном Бреннаном еще два шоу о монстрах получили зеленый свет от Netflix и будут основаны на "историях других чудовищных личностей, которые повлияли на общество".



Глава глобального отдела Netflix отметил, что зрители не могут оторвать глаз от "Монстра", и в Netflix "очень рады" продолжать рассказывать истории в этой вселенной.