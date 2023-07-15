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Том Круз теперь будет сниматься в открытом космосе | Фото: instagram.com/tomcruise
15.07.2023 05:32 Раиса Вовк

Том Круз теперь будет сниматься в открытом космосе

Голливудский актер Том Круз признался, что активно работает над созданием первого фильма в космосе стоимостью 200 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью Variety.
 
"Мы усердно работали над этим, и посмотрим, куда мы придем", - сказал звезда.
 
Анонсированный фильм поддерживается компанией Universal. Дата начала производства пока неизвестна. Режиссером картины выступает Дуг Лиман.
 
Об амбициозных планах Круза стало известно в 2020 году. Тогда NASA заявило, что Круз работает над проектом по съемке фильма в открытом космосе на борту Международной космической станции.
 
"Мы очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту Международной космической станции. Нам нужны популярные СМИ, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых на претворение амбициозных планов NASA в реальность", - заявляли в NASA. 

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