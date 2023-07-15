



Том Круз теперь будет сниматься в открытом космосе

Голливудский актер Том Круз признался, что активно работает над созданием первого фильма в космосе стоимостью 200 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью Variety.



"Мы усердно работали над этим, и посмотрим, куда мы придем", - сказал звезда.



Анонсированный фильм поддерживается компанией Universal. Дата начала производства пока неизвестна. Режиссером картины выступает Дуг Лиман.



Об амбициозных планах Круза стало известно в 2020 году. Тогда NASA заявило, что Круз работает над проектом по съемке фильма в открытом космосе на борту Международной космической станции.



"Мы очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту Международной космической станции. Нам нужны популярные СМИ, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых на претворение амбициозных планов NASA в реальность", - заявляли в NASA.