



Тарантино: Следующий мой фильм будет последним

После откровения о том, что он намерен заняться режиссурой на телевидении, режиссер Квентин Тарантино заявил в интервью Who's Talking With Chris Wallace, что его следующий фильм - определенно будет последним.



После многочисленных слухов, связанных с желанием Тарантино завершить свою блестящую карьеру, режиссер стал гостем популярного шоу Who's Talking With Chris Wallace и объявил, что его десятый фильм будет последним, который он когда-либо снимет. "Я делал это 30 лет, и пришло время закончить шоу", - сказал он, - "Я делал это всю свою жизнь, я отдал этому всю свою жизнь, я не заводил семью до позднего возраста".



Во время беседы Тарантино объяснил, что всегда сравнивал акт с восхождением на горы: Эверест, Глиманжеро и Фудзи, на которых он провел немало времени. Но настал момент, когда его притязания как артиста должны оставить у зрителей вкус к большему. Он также добавил, что не хочет терять связь с поклонниками или современными тенденциями.



"Я не хочу превратиться в старика, у которого не понимает, что происходит, я уже чувствую себя таким оторванным от жизни стариком, когда смотрю современные фильмы, которые только что вышли", - сказал он.



Хотя во время беседы он заявил, что десятый фильм будет последним, который он снимет, он все еще не знает, что будет делать. "Я не тороплюсь снимать этот последний фильм", - сказал он, - "Я делаю еще несколько вещей, включая мою книгу, и после этого я буду знать, каким будет следующий фильм".