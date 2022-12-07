



Стрельба в Lamborghini: арестован первый подозреваемый



Полиция арестовала жителя Рамлы по подозрению в причастности к покушению на убийство и стрельбе в автомобиль Lamborghini вчера на шоссе 6 возле развязки Бен Шемен.



В ходе инцидента были ранены два жителя Восточного Иерусалима. Они ехали в роскошном автомобиле - и подозреваемые преградили им путь фейковым блок-постом и атаковали их.



Двое пострадавших, 31 и 46 лет, получили ранения тяжелой и средней степени тяжести и известны полиции. Согласно подозрению, предпосылкой инцидента стал криминальный спор. В ходе расследования выяснилось, что детали покушения были спланированы таким образом, чтобы черный автомобиль Lamborghini был заблокирован в тоннеле возле перекрестка Бен Шемен, где на пассажиров и было совершено нападение.

