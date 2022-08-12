



Стало известно, сколько Леди Гага получит за роль Харли Квинн в "Джокере"

Популярная певица и актриса Леди Гага получит отличный гонорар в фильме "Джокер 2: Безумие на двоих".

Об этом сообщает Variety.

Напомним, что она сыграет в картине главную героиню - Харли Квинн.

По данным издания, Леди Гага "обскачет" по гонорару Хоакина Феникса. Главный герой "Джокера" получит в два раза меньше денег. Между тем, бюджет ожидаемого сиквела составит 150 млн долларов, что примерно в три раза больше первой части.