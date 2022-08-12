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Стало известно, сколько Леди Гага получит за роль Харли Квинн в "Джокере"
12.08.2022 11:16 Алина Груднева

Стало известно, сколько Леди Гага получит за роль Харли Квинн в "Джокере"

Популярная певица и актриса Леди Гага получит отличный гонорар в фильме "Джокер 2: Безумие на двоих".

 
Об этом сообщает Variety.
 
Напомним, что она сыграет в картине главную героиню - Харли Квинн.
 
По данным издания, Леди Гага "обскачет" по гонорару Хоакина Феникса. Главный герой "Джокера" получит в два раза меньше денег. Между тем, бюджет ожидаемого сиквела составит 150 млн долларов, что примерно в три раза больше первой части.

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