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Спилберг будет награжден на Берлинском кинофестивале
22.11.2022 17:28 Алина Груднева

Спилберг будет награжден на Берлинском кинофестивале

Стивен Спилберг будет награжден за достижения всей его жизни на Берлинском международном кинофестивале.

 
Церемония состоится в феврале 2023 года.
 
По словам организаторов фестиваля, 75-летний режиссер, продюсер и сценарист будет награжден главным призом почетным Золотым медведем за работу, включающую более 100 фильмов и сериалов.
 
"Его работа уникальна в истории международного кинематографа последних 60 лет своим огромным разнообразием", - сказано в заявлении.
 
Спилберг - неоднократно награждался на премии "Оскар", в том числе, за фильмы  
"Инопланетянин" и "Список Шиндлера". На Берлинском кинофестивале будет показан его последний фильм "Фабельманы".

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