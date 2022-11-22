



Спилберг будет награжден на Берлинском кинофестивале

Стивен Спилберг будет награжден за достижения всей его жизни на Берлинском международном кинофестивале.

Церемония состоится в феврале 2023 года.

По словам организаторов фестиваля, 75-летний режиссер, продюсер и сценарист будет награжден главным призом почетным Золотым медведем за работу, включающую более 100 фильмов и сериалов.

"Его работа уникальна в истории международного кинематографа последних 60 лет своим огромным разнообразием", - сказано в заявлении.

Спилберг - неоднократно награждался на премии "Оскар", в том числе, за фильмы

"Инопланетянин" и "Список Шиндлера". На Берлинском кинофестивале будет показан его последний фильм "Фабельманы".