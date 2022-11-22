Спилберг будет награжден на Берлинском кинофестивале
Стивен Спилберг будет награжден за достижения всей его жизни на Берлинском международном кинофестивале.
Церемония состоится в феврале 2023 года.
По словам организаторов фестиваля, 75-летний режиссер, продюсер и сценарист будет награжден главным призом почетным Золотым медведем за работу, включающую более 100 фильмов и сериалов.
"Его работа уникальна в истории международного кинематографа последних 60 лет своим огромным разнообразием", - сказано в заявлении.
Спилберг - неоднократно награждался на премии "Оскар", в том числе, за фильмы
"Инопланетянин" и "Список Шиндлера". На Берлинском кинофестивале будет показан его последний фильм "Фабельманы".