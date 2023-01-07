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СМИ: Галь Гадот больше не наденет костюм "Чудо-женщины"
07.01.2023 21:55 Алина Груднева

СМИ: Галь Гадот больше не наденет костюм "Чудо-женщины"

Израильская актриса Галь Гадот больше не наденет костюм "Чудо-женщины" в киновселенной DC.

По данным i24 News, об этом сообщает Variety.

Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран должны представить свое видение относительно будущего киновселенной генеральному директору Warner Bros.

Ожидается, что Гадот и Генри Кавилла заменят более молодые актеры, которые выступят в роли Супермена и новой "Чудо-женщины".

Сама актриса тонко намекнула, что для нее съемки в киновселенной DC являются пройденным этапом, поблагодарив "за возможность сыграть такого невероятного, культового персонажа".

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