



СМИ: Галь Гадот больше не наденет костюм "Чудо-женщины"

Израильская актриса Галь Гадот больше не наденет костюм "Чудо-женщины" в киновселенной DC.



По данным i24 News, об этом сообщает Variety.



Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран должны представить свое видение относительно будущего киновселенной генеральному директору Warner Bros.



Ожидается, что Гадот и Генри Кавилла заменят более молодые актеры, которые выступят в роли Супермена и новой "Чудо-женщины".



Сама актриса тонко намекнула, что для нее съемки в киновселенной DC являются пройденным этапом, поблагодарив "за возможность сыграть такого невероятного, культового персонажа".