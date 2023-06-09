Скончался актер из сериала "Во все тяжкие"
Актер Майк Батайе, появившийся в ряде эпизодов сериала "Во все тяжкие", скончался на 53-м году жизни.
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление его семьи.
Уточняется, что актер умер в своем доме в Мичигане. У него случился сердечный приступ во сне.
По словам сестры знаменитости, что у него не было проблем с сердцем. У актера остались пятеро сестер, а также множество племянников и племянниц.
Батайе был уроженцем Детройта и проживал в Лос-Анджелесе. В сериале "Во все тяжкие" он сыграл менеджера промышленной прачечной "Lavanderia Brilliante", которая служила прикрытием для мет-лаборатории, Денниса Марковски.
Также актер появлялся многих известных шоу, включая "Все любят Рэймонда", "Щит", в фильмах "Американская мечта", "Американский восток", "Не шутите с Зоханом". Более того, он был успешным комиком.