



Скончался актер из сериала "Во все тяжкие"

Актер Майк Батайе, появившийся в ряде эпизодов сериала "Во все тяжкие", скончался на 53-м году жизни.



Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление его семьи.



Уточняется, что актер умер в своем доме в Мичигане. У него случился сердечный приступ во сне.



По словам сестры знаменитости, что у него не было проблем с сердцем. У актера остались пятеро сестер, а также множество племянников и племянниц.



Батайе был уроженцем Детройта и проживал в Лос-Анджелесе. В сериале "Во все тяжкие" он сыграл менеджера промышленной прачечной "Lavanderia Brilliante", которая служила прикрытием для мет-лаборатории, Денниса Марковски.



Также актер появлялся многих известных шоу, включая "Все любят Рэймонда", "Щит", в фильмах "Американская мечта", "Американский восток", "Не шутите с Зоханом". Более того, он был успешным комиком.

