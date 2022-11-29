



Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом сериале

Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в сериале "Just Cause". Кроме этого, актриса станет исполнительным продюсером проекта.



Как сообщает Hollywood Reporter, это первая главная роль в сериале в карьере Йоханссон.



Сериал будет создан для Amazon Prime Video. Он основан на романе Джона Катценбаха 1992 года, который ранее был адаптирован для художественного фильма "Справедливый суд" 1995 года с Шоном Коннери в главной роли. К слову, Скарлетт Йоханссон сыграла в этом фильме дочь главного героя.