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Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом сериале
29.11.2022 14:57 Ольга Белозерова

Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом сериале

Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в сериале  "Just Cause". Кроме этого, актриса станет исполнительным продюсером проекта.

Как сообщает Hollywood Reporter, это первая главная роль в сериале в карьере Йоханссон. 

Сериал будет создан для Amazon Prime Video. Он основан на романе Джона Катценбаха 1992 года, который ранее был адаптирован для художественного фильма "Справедливый суд" 1995 года с Шоном Коннери в главной роли. К слову, Скарлетт Йоханссон сыграла в этом фильме дочь главного героя. 

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