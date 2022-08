Сиквел фильма "Достать ножи" выйдет уже этой зимой

Сиквел нашумевшего детектива "Достать ножи" выйдет уже этой зимой на Netflix.



В одном из аккаунтов Netflix в Twitter сообщили, что выход картины запланирован на 23 декабря.



События фильма будут разворачиваться на небольшом частном острове, который принадлежит миллиардеру и технологическому магнату Майлзу Брону (его играет Эдвард Нортон).



На остров будут приглашены друзья магната, но вместо дружеской посиделки встреча превратиться в сведение старых счетов.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson & Dave Bautista star in Rian Johnson's Glass Onion: A Knives Out Mystery—coming to select theaters on a date to be announced and globally on Netflix Dec. 23! 🔍🧅 pic.twitter.com/H1kh0T6pOL