



Шрек 5: Эдди Мерфи рассказал, вернется ли он в образе Осла





Даже спустя более 20 лет сериал о Шреке остается одной из самых популярных анимационных франшиз. Приключения Шрека, Осла и Фионы стали легендами поп-культуры, поскольку первые четыре фильма составляют одну из пяти самых кассовых франшиз в истории анимационных фильмов среди таких конкурентов, как “История игрушек”.



Но если выйдет пятый фильм, напарник Майка Майерса по первым четырем фильмам, похоже, готов к очередному раунду. В беседе с E-Talk CTV озвучивший Шрека Эдди Мерфи на вопрос об участии в “Шрек 5” ясно дал понять, что “согласится за две секунды”, выразив свою любовь к франшизе.



"О, я бы сделал это за две секунды. Я люблю Осла. Осел смешнее Кота в сапогах!" – сообщил актер.



Кроме того, генеральный директор NBCUniversal Джефф Шелл отметил на недавнем отчете о прибылях и убытках, что фильмы Dreamworks “неуклонно окупаются”, похвалив “Кота в сапогах: Последнее желание” за кассовый успех.



Недавний успех Dreamworks с “Котом в сапогах” показывает, насколько популярна эта франшиза. Поговаривают, что другие проекты Dreamworks вернутся после того, как в отчете было отмечено, что фильм “Как приручить дракона” готовится к производству.



Так что шансы, что “Шрек 5” выйдет на экраны, а вместе с ним и Эдди Мерфи – в кабинку для озвучивания, чтобы снова показать свои лучшие комедийные находки на большом экране, весьма высоки.