



Шон Пенн сыграет в фильме украинского режиссера – трейлер

Американский актер, лауреат двух премий “Оскар” за главные роли и призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира – Каннского, Венецианского и Берлинского, Шон Пенн сыграет в финальной новелле украинского киноальманаха "Война глазами животных" украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.



Пенн исполнит роль саунд-продюсера, случайно ставшего свидетелем начала войны. Съемки новеллы пройдут в Украине и Лос-Анджелесе летом 2023 года.

Эта история станет одним из девяти короткометражных фильмов, снятых разными режиссерами и объединенных в один киноальманах “Война глазами животных”. Героями каждой новеллы станут животные, оказавшиеся в Украине во время войны.



Девятую, завершающую историю будет снимать режиссер Слабошпицкий.



“Для меня большая честь сотрудничать с невероятным актером, выдающимся человеком и одним из самых больших друзей Украины Шоном Пенном. Он был с нами во время атаки 24 февраля и исследует войну в Украине в своем документальном фильме. Его поддержка бесценна для нас, ее нельзя переоценить”, – отметил режиссер.



Мировая премьера киномальманаха “Война глазами животных” запланирована на конец 2023 года в рамках одного из международных фестивалей.