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Шон Пенн сыграет в фильме украинского режиссера – трейлер
23.05.2023 03:37 Евгения Маркова

Шон Пенн сыграет в фильме украинского режиссера – трейлер

Американский актер, лауреат двух премий “Оскар” за главные роли и призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира – Каннского, Венецианского и Берлинского, Шон Пенн сыграет в финальной новелле украинского киноальманаха "Война глазами животных" украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Пенн исполнит роль саунд-продюсера, случайно ставшего свидетелем начала войны. Съемки новеллы пройдут в Украине и Лос-Анджелесе летом 2023 года.
Эта история станет одним из девяти короткометражных фильмов, снятых разными режиссерами и объединенных в один киноальманах “Война глазами животных”. Героями каждой новеллы станут животные, оказавшиеся в Украине во время войны.

Девятую, завершающую историю будет снимать режиссер Слабошпицкий.

“Для меня большая честь сотрудничать с невероятным актером, выдающимся человеком и одним из самых больших друзей Украины Шоном Пенном. Он был с нами во время атаки 24 февраля и исследует войну в Украине в своем документальном фильме. Его поддержка бесценна для нас, ее нельзя переоценить”, – отметил режиссер.

Мировая премьера киномальманаха “Война глазами животных” запланирована на конец 2023 года в рамках одного из международных фестивалей.

 

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