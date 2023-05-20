



Самые актуальные фильмы Каннского фестиваля – о нацизме и Холокосте

На Каннском кинофестивале представили два фильма о нацизме и Холокосте – “Зону интересов” Джонатана Глейзера о лагере смерти в Освенциме и “Оккупированный город” другого британского режиссера, Стива Маккуина, об Амстердаме в годы Второй мировой войны.



Первый из них поражает эстетической выверенностью и отсутствием при этом каких-либо оригинальных идей о загадке человеческого зла. Второй – это, наоборот, попытка найти какие-то еще пути к ее разрешению через обращение к современности.





Стив Маккуин – лауреат Оскара за “12 лет рабства” – представил на фестивале свой “Оккупированный город”. Это монументальное киноэссе в четыре с половиной часа об уничтожении евреев Амстердама. А культовый клипмейкер и формалист Джонатан Глейзер показал свой первый за 10 лет полный метр – вольную экранизацию романа Мартина Эмиса “Зона интересов”, действие которой разворачивается на территории “Освенцима”.



После просмотра “Зоны интересов” отчаяние способно вызвать в первую очередь осознание, что, как бы ни изощрялись кинематографисты, добавить что-либо новое к решению вечной загадки человеческого зверства они не в состоянии.



Оспорить этот тезис в “Оккупированном городе” как раз и пытается Стив Маккуин. Это экранизация книги Бьянки Стигтер – беспрецедентном собрании информации об оккупации Амстердама, о сопротивлении, предательствах, актах личного героизма и нестерпимых жестокостях.