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Роман-бестселлер Стивена Кинга экранизируют: права проданы за доллар
18.09.2022 04:23 Александр Юзовский

Роман-бестселлер Стивена Кинга экранизируют: права проданы за доллар

Роман-бестселлер Стивена Кинга "Сказка" будет экранизирован. За него возьмется английский режиссер и сценарист Пол Гринграсс.

История будет повествовать о 17-летнем подростке, который получил ключи от волшебного мира, где идет война добра со злом.

Стоит отметить, что король ужасов является поклонником творчества Гринграсса, а поэтому права на экранизацию он продал всего лишь за один доллар, по старой традиции.

"Излишне говорить, что я фанат Пола Гринграсса и считаю, что он отличный выбор для этого фильма", - сказал Кинг.

Гринграсс добавил: “Сказка – это гениальное произведение. Классическая приключенческая история, а также тревожная современная аллегория".

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