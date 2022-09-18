



Роман-бестселлер Стивена Кинга экранизируют: права проданы за доллар

Роман-бестселлер Стивена Кинга "Сказка" будет экранизирован. За него возьмется английский режиссер и сценарист Пол Гринграсс.



История будет повествовать о 17-летнем подростке, который получил ключи от волшебного мира, где идет война добра со злом.



Стоит отметить, что король ужасов является поклонником творчества Гринграсса, а поэтому права на экранизацию он продал всего лишь за один доллар, по старой традиции.



"Излишне говорить, что я фанат Пола Гринграсса и считаю, что он отличный выбор для этого фильма", - сказал Кинг.



Гринграсс добавил: “Сказка – это гениальное произведение. Классическая приключенческая история, а также тревожная современная аллегория".