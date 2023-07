Римейк "Мистер и миссис Смит" скоро на экранах: каким он будет без Джоли и Питта

В ноябре на Prime Video состоится релиз римейка популярного комедийного боевика "Мистера и миссис Смит", в котором 18 лет назад снялись Анджелина Джоли и Брет Питт.



В этот раз шпионскую парочку сыграют Дональд Гловер и Майя Эрскин.



"Джон и Джейн Смит вступают в новую фазу своего брака после того, как согласились работать шпионами в таинственном агентстве", – сказано в анонсе.



В сети уже представлен тизер. Изначально на роль миссис Смит рассматривали британку Фиби Уоллер-Бридж, но, судя по всему, создатели решились на значительную смену своего плана.





