



Полный нокаут: Появились первые рецензии фильма “Оппенгеймер” Кристофера Нолана

Universal Pictures представила киноэпопею Кристофера Нолана о создании атомной бомбы "Оппенгеймер" на мировой премьере в Париже. Первые реакции на почти трехчасовую драму льются потоком, а фильм называют “впечатляющим достижением” и “полным нокаутом”.



В статье для The Los Angeles Times бывший критик Кеннет Туран назвал "Оппенгеймера" "возможно, самой впечатляющей работой Нолана, в том, как она сочетает в себе его признанное визуальное мастерство с одним из самых глубоких погружений в характеры в американском кино последнего времени".

Мэтт Мэйтум, заместитель редактора Total Film, говорит, что последний фильм Нолана “ошеломил его”



“Это исследование характера в самом большом масштабе, с великолепной центральной игрой Киллиана Мерфи. Эпическая историческая драма, но с четко нолановской чувствительностью: напряжение, структура, чувство масштаба, поразительный звуковой дизайн, отличные визуальные эффекты. Ух ты!”, – восторженно отзывается он.



Сценарист Ассошиэйтед Пресс Линдси Бар назвала фильм “выдающимся достижением в его правдивой, лаконичной адаптации, изобретательном рассказе и тонкой игре Киллиана Мерфи, Эмили Блант, Роберта Дауни-младшего, Мэтта Дэймона и многих-многих других”.



"Полностью поглощен "Опенгеймером", плотным, звуковым, напряженным фильмом, частично о бомбе, в основном о том, как мы обречены", – написал колумнист The Sunday Times Джонатан Дин. “Счастливое лето! Мерфи хорош, но поддержка необходима: Дэймон, Дауни-младший и Эренрайх даже прикалываются. Смелый, изобретательный, сложный фильм, поразивший аудиторию”.



"Оппенгеймер", основанный на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей" 2005 года, отслеживает создание атомной бомбы во время Второй мировой войны глазами физика-теоретика и руководителя Манхэттенского проекта Дж. Роберта Оппенгеймера. Давний соратник режиссера Киллиан Мерфи сыграл ведущую роль в ленте, в которой также снимались Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Бенни Сефди, Майкл Ангарано, Джош Хартнетт, Рами Малек и другие.



"На данный момент я ошеломлен и эмоционально прихожу в себя после того, что увидел", – говорит сказал Кай Берд, автор книги. “Я думаю, что это будет потрясающее художественное достижение, и я надеюсь, что оно действительно вызовет национальный, даже глобальный разговор о проблемах, о которых Оппенгеймер отчаянно пытался высказаться – как жить в атомный век, как жить с бомбой, что значит быть патриотом, и какова роль ученого в обществе, пропитанном технологиями и наукой”.



Фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана выйдет со взрослым рейтингом "R".