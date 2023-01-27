



"Очень странные дела" и не только: топ-10 сериалов 2022 года

Рейтинговая компания Nielsen представила список самых популярных сериалов 2022 года.



Список возглавил новый сезон шоу от Netflix "Очень странные дела". Он стал самым популярным в прошлом году. Общая продолжительность просмотра составила 52 млрд минут.



Вторым по популярности сериалом стала криминальная драма "Морская полиция: Спецотдел", которая транслируется уже более двух десятилетий и насчитывает 356 серий. На Netflix продолжительность просмотра составила 38,1 млрд минут.



Третью строчку занимает американский детский развивающий мультсериал "Кокомелон" Он стал самым популярным детским шоу года, набрав 37,8 млрд минут просмотра на Netflix.



Четвертое место занял сериал "Озарк". Его просмотрели на стриминговом сервисе в общей сложности 31,3 млрд минут.



Пятую строчку занял единственный фильм, попавший в топ-10, - "Энканто". Это - американский компьютерно-анимационный музыкальный фэнтезийный комедийный фильм, снятый Walt Disney Pictures. На "Disney+" его посмотрели 27,4 млрд минут, несмотря на то, что на экраны он был выпущен в 2021 году.



Шестое место заняла американская медицинская драма "Анатомия страсти", набрав 26,8 млрд минут просмотров на Netflix за год.



На седьмом месте оказалась полицейская драма "Мыслить как преступник", которая транслируется с 2005 года. Она набрала 24,9 млрд минут просмотра на стриминговых платформах. Сериал доступен на Paramount+, Hulu и Disney+.



Восьмую строчку в рейтинге занимает анимационный детский мультсериал австралийского производства "Блуи". Он набрал 21,1 млрд минут просмотра на Disney+.



Девятое место занял американский комедийно-драматический телесериал "Девочки Гилмор". Его посмотрели на Netflix 20,8 млрд минут.



Легендарный ситком "Сайнфелд" не выходит в эфир с 1998 года, однако в прошлом году ему все же удалось попасть в первую десятку, набрав 19,3 млрд минут просмотра на Netflix.