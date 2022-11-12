



Никита Михалков считает, что "Оскар" - умер

Российский режиссер Никита Михалков раскритиковал те требования по разнообразию для фильмов, которые номинируются на премию "Оскар".



Михалков отметил, что эти требования противоречат российским ценностям. Режиссер подчеркнул, что "Оскар" - умер. Об этом сообщает ТАСС.



"Считаю, что "Оскар" умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией - дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию", - заявил режиссер.

