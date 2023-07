Netflix готовит игровой фильм о бурных романах звезд Голливуда

Стрим-сервис Netflix запустил в производство полнометражную экранизацию романа-бестселлера Тейлор Дженкинс Рейд “Семь мужчин Эвелин Гьюго”, сообщает Deadline.



Книга рассказывает о безумных романтических отношениях между кинозвездами Голливуда 1960-х годов и сочетает реальность с выдумкой.



Эта же писательница является автором другого популярного романа “Дэйзи Джонс и The Six”, посвященного сложным любовным взаимоотношениям вокалистки и вокалиста вымышленной музыкальной группы The Six. Эта книга была адаптирована в формате одноименного мини-сериала, в котором сыграли Райли Кио и Сэм Клафлин.



Тейлор Дженкинс Рейд сама выступит продюсером проекта. В режиссерское кресло сядет Лесли Гедленд, работавшая над сериалом того же Netflix “Матрешка”.

Сроки производства и дата выхода пока неизвестны, как и актерский состав.