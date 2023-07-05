В Ираке украли израильтянку
Новости » Кино
Netflix
05.07.2023 20:32 Наталья Богинская

Netflix готовит игровой фильм о бурных романах звезд Голливуда

Стрим-сервис Netflix запустил в производство полнометражную экранизацию романа-бестселлера Тейлор Дженкинс Рейд “Семь мужчин Эвелин Гьюго”, сообщает Deadline.

Книга рассказывает о безумных романтических отношениях между кинозвездами Голливуда 1960-х годов и сочетает реальность с выдумкой. 

Эта же писательница является автором другого популярного романа “Дэйзи Джонс и The Six”, посвященного сложным любовным взаимоотношениям вокалистки и вокалиста вымышленной музыкальной группы The Six. Эта книга была адаптирована в формате одноименного мини-сериала, в котором сыграли Райли Кио и Сэм Клафлин.

Тейлор Дженкинс Рейд сама выступит продюсером проекта. В режиссерское кресло сядет Лесли Гедленд, работавшая над сериалом того же Netflix “Матрешка”. 
Сроки производства и дата выхода пока неизвестны, как и актерский состав.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru