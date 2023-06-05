



Не выдержали испытания временем: недавно распавшиеся голливудские пары

Поддержка, взаимопонимание и безграничное доверие своему партнеру – как прекрасно, когда в жизни близкий человек, с которым не хочется никогда расставаться. Однако, к сожалению, истории любви могут кончаться. И голливудские пары не становятся исключениями. В течение этого года многие звездные пары развелись, ведь не выдержали всех трудностей, выпавших на их пути. Подборкой знаменитых пар, распавшихся в последнее время, поделилось Hindustan Time.



Актриса Риз Уизерспун и агент по поиску работы в сфере развлечений Джим Тот

23 марта звездная пара сообщила о своем разводе, когда до 12-летия их свадьбы оставались считанные дни.

"Мы приняли тяжелое решение расстаться с большим вниманием и взвешенностью. Мы провели столько замечательных лет вместе и двигаемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе", – заявила бывшая пара.



Певица Шер и рэпер Александр 'AE' Эдвардс

76-летняя американская певица Шер и ее молодой бойфренд, 37-летний Александр Эдвардс, разошлись после слухов об их помолвке в декабре 2022 года. Тогда Шер была замечена на руке с массивным бриллиантовым кольцом, стоимостью 250 000 долларов.

"Эдвардс и Шер никогда не были обручены. Однако они очень сблизились, и его сын даже ходил в дом Шер в Малибу, чтобы поиграть. Их отношения были настоящими, и они расстались несколько недель назад. Между ними нет злобы, и они в хороших отношениях" ", – сообщает Us.



Актер Кевин Костнер и дизайнер Кристин Баумгартнер

После почти 19 лет брака Кристин Баумгартнер первой подала на развод с мужем. Сообщается, что именно напряженная работа Костнера разделила их.

"С большой печалью оказались обстоятельства вне контроля, которые привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в иске о расторжении брака", – сказал представитель Костнера в заявлении, объявляя о разрыве.



Певица Тейлор Свифт и актер Джо Алвин

По данным источника, приближенного к экспаре, их развод, после шести лет отношений, в основном вызван "разногласиями в их характерах".

"Раньше у них были трудные моменты, и они всегда решали дела, поэтому друзья думали, что они лишь на время разойдутся, но все-таки снова будут вместе. И в конце концов Тейлор и Элвин "не подходили друг другу", – добавил источник.



Актриса Мэйси Уильямс и один из партнеров модельного агентства Contact Agency Рубен Селби

После 5 лет отношений Мэйси со своим бойфрендом объявила о разрыве с фэшн-криэйтером в Instagram. Известная своей ролью в сериале "Игра престолов", Уильямс подчеркнула, что этот разрыв ознаменовал "конец целой эры".

"С тех пор, как мы познакомились 5 лет назад, наша связь всегда глубоко распространялась на нашу общую и отдельную творческую карьеру и так будет и дальше", – написала Уильямс.