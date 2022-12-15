



Названы самые популярные фильмы и сериалы 2022 года по версии IMDb

IMDb опубликовала списки 25 самых популярных фильмов и 100 сериалов в 2022 году. Рейтинг основан на просмотрах страниц о сериале или фильме посетителями сайта.



В пятерку самых популярных фильмов вошли: "Бетмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Тор: Любовь и Гром", "Топ Ган: Маверик" и "Черная пантера: Ваканда навсегда".



В пятерку лучших сериалов уходящего года вошли: "Очень странные дела", "Дом драконов", "Лучше звоните Солу", "Властелин колец: Кольца власти" и "Эйфория".