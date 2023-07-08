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Брэд Питт
08.07.2023 16:42 Наталья Богинская

На автодроме Сильверстоун начались съемки фильма с Брэдом Питтом

Apple Original Films обнародовала детали долгожданного полнометражного фильма о Формуле-1 с участием лауреата премии "Оскар" Брэда Питта. Съемочная группа приступила к работе над сценами с участием актера на автодроме Сильверстоун, где проходит воскресный Гран-при Великобритании.

Фильм снимается в сотрудничестве с "Формулой-1", а Питт играет роль бывшего гонщика, возвращающегося в спорт с вымышленной командой APXGP, вместе с Дамсоном Идрисом в роли его напарника по команде.

Сильверстоун, знаменит тем, что в 1950 году стал первым автодромом, где состоялась гонка "Формулы-1". 

Команда даже будет иметь собственный пит-стоп на трассе, а съемки будут проходить во время Гран-при Великобритании, который состоится в эти выходные.

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