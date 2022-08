На Amazon Prime Video появятся два израильских сериала

Стриминговый сервис Amazon Prime Video приобрел права на две израильские драмы у тель-авивской студии Yes Studios.



Как сообщает издание Deadline, речь идет о сериалах "Kvodo" ("Судья") и "Just For Today".



"Мы так рады представить два наших самых титулованных и увлекательных телесериала американским зрителям", - заявил представитель Yes Studios.